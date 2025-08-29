La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció la suspensión de la propuesta recreativa “Plazaventura en Familia”, que iba a realizarse este viernes 29 de agosto en Plaza Almirante Brown.

Según se informó, la medida se adoptó en el marco de la alerta meteorológica vigente y con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias que participaban de la actividad.

Desde el municipio destacaron que la prioridad era el bienestar de los vecinos y adelantaron que próximamente se dará a conocer la nueva fecha de realización.