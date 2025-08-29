POR MAL TIEMPO
La Municipalidad de Capital suspendió “Plazaventura en Familia” por la alerta meteorológica
La actividad prevista para el viernes 29 de agosto en la Plaza Almirante Brown fue cancelada por razones de seguridad. Desde el municipio adelantaron que se informará una nueva fecha.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció la suspensión de la propuesta recreativa “Plazaventura en Familia”, que iba a realizarse este viernes 29 de agosto en Plaza Almirante Brown.
Según se informó, la medida se adoptó en el marco de la alerta meteorológica vigente y con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias que participaban de la actividad.
Desde el municipio destacaron que la prioridad era el bienestar de los vecinos y adelantaron que próximamente se dará a conocer la nueva fecha de realización.