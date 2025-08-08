En el marco del segundo encuentro del Adulto Mayor, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan organizó una jornada recreativa pensada especialmente para homenajear a quienes han sido pilares fundamentales en cada familia: los abuelos y abuelas. El evento tuvo lugar este viernes 8 de agosto en el Club Banco Hispano, ubicado sobre Lateral de Circunvalación.

Durante el 2º Encuentro del Adulto Mayor, los participantes compartirán un desayuno, disfrutarán de actividades recreativas, sorteos, números artísticos, bailoterapia y cantoterapia. Además, el municipio dispondrá de un stand de salud con vacunación, reafirmando el compromiso integral con el bienestar de los adultos mayores.

La intendenta de Capital, Susana Laciar, expresó con emoción la importancia de este tipo de encuentros: “¿Quién no creció bajo el amparo del abuelo? Yo, particularmente, aprendí de mi mamá Pepa el valor principal de la familia, de la contención, de saber que siempre había un brazo que nos ayudaba y nos daba calma”, reflexionó.

La jefa comunal subrayó el rol clave que cumplen los adultos mayores dentro del entramado social y familiar, y la necesidad de que la comunidad les brinde el reconocimiento y acompañamiento que merecen: “Hoy celebramos su día, pero también recordamos a nuestros hijos la bendición que significa tener abuelos en vida. Ellos nos piden presencia, saber que no están solos, y como comunidad debemos garantizarles justamente eso: que sepan que estamos aquí para ellos”, afirmó.

