En la Capital sanjuanina, los vecinos de los cuatro distritos —Concepción, Trinidad, Desamparados y Capital Centro— ya pueden formar parte activa de la toma de decisiones sobre qué obras quieren ver en sus barrios. Esto es posible gracias a la implementación del presupuesto participativo, una herramienta de participación ciudadana que gana terreno año a año y que, en esta edición, cuenta con más de $400 millones destinados a proyectos votados por los propios ciudadanos.

El concejal Ariel Palma dialogó con Canal 13 sobre este proceso y explicó que se trata de una iniciativa que nació a partir de una ordenanza sancionada en 2022. "Este sistema tiene que ver con la participación ciudadana, con la posibilidad de que el vecino elija en qué obras quiere que se invierta", sostuvo el edil.

Este año, las inscripciones se realizaron de forma online desde el lunes 4 hasta hoy, viernes 8 de agosto. “Hasta esta mañana había aproximadamente 100 personas inscriptas, pero recién el lunes vamos a tener el número final. Se avisó a las instituciones y se hizo una amplia difusión”, indicó Palma.

Una vez cerrada la etapa de inscripción, del 11 de agosto al 12 de septiembre comenzarán las reuniones por distrito. Estas instancias serán presenciales y permitirán a los vecinos inscriptos, y a quienes los acompañen, proponer las obras que consideran necesarias en sus zonas. “Un equipo técnico del municipio acompaña este proceso y escucha todas las propuestas”, explicó Palma.

A diferencia de años anteriores, en los que se visitaban puntualmente los lugares de cada inscripto, en esta edición se agruparán las reuniones por distrito. “Se tomó esta decisión para hacerlo más ágil en cuanto a tiempo. Además, permite que los vecinos escuchen otras propuestas y puedan debatirlas antes de la votación”, comentó el concejal.

¿Qué obras se proponen?

Las propuestas deben ajustarse al presupuesto asignado: unos $400 millones entre los fondos de 2024 y los no ejecutados en 2023. “Este año se aprobó un presupuesto de aproximadamente 207 millones, que se suma al del año anterior porque no se llegó a ejecutar por el cambio de gestión”, detalló Palma. El monto total se dividirá en 12 propuestas ganadoras: tres por distrito, con un promedio de $26 a $27 millones por obra.

“Obviamente no estamos hablando de grandes obras de infraestructura, pero sí de mejoras concretas como iluminación, acondicionamiento de veredas, juegos, parquización de plazas, semáforos, acequias o desagües”, enumeró el edil. Además, remarcó que si una propuesta resulta particularmente necesaria, el Ejecutivo municipal tiene la potestad de complementar el presupuesto participativo con fondos del presupuesto general de obras.

Más allá del impacto concreto en los barrios, el presupuesto participativo también busca promover la democracia directa y la implicación ciudadana. “Es un ejercicio democrático. El vecino que propone una obra tiene que salir a convencer a otros para que la voten. No es solamente opinar, sino participar activamente del proceso”, subrayó Palma.

El edil, que forma parte de la oposición, destacó que el programa fue creado durante la gestión anterior, y que su implementación actual, con algunos ajustes, representa una continuidad que valora: “Creemos que es una herramienta fundamental. Como concejal, mi deber es asegurarme de que todo se cumpla como corresponde y que la calidad de las obras beneficie realmente al vecino”. Finalmente, Ariel Palma concluyó: “Queremos que el vecino también entienda lo que es gestionar, administrar recursos y lograr consensos sobre qué es lo necesario en una comunidad. Eso también es parte del aprendizaje colectivo”.