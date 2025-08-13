La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable continúa con el Programa de Tenencia Responsable, ofreciendo en distintos departamentos servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación y colocación de pipetas. También se realizan esterilizaciones y chipeo de perros potencialmente peligrosos.

Actualmente, los quirófanos móviles funcionan hasta el 22 de agosto en Plaza Independencia (9 de Julio), en la División Comando Radioeléctrico Oeste (Marquesado, Rivadavia) y en el barrio Los Horcones (Rawson).

El martes 19 de agosto, de 14 a 17 horas, se desarrollará un operativo especial en Ullum, donde se aplicarán vacunas antirrábicas, pipetas y desparasitarios de manera gratuita. No se realizarán esterilizaciones en esta jornada.

En la última semana, la Secretaría multiplicó acciones para responder a la demanda de turnos generada en los abordajes de “San Juan Cerca”. En Zonda se llevaron a cabo castraciones, vacunaciones, desparasitaciones, colocación de pipetas y chipeo. En Marquesado, Rivadavia, se realizaron esterilizaciones, vacunación y chipeo, mientras que en Jáchal —en las localidades de San José, Huaco y Mogna— se entregaron turnos para cirugías programadas para principios de septiembre.