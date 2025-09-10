La Ciudad de San Juan avanza con su plan de transformación urbana y este martes se inauguraron las obras de mejoramiento en las calles Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales, hasta el Barrio Los Aromos. Se trata de una intervención integral que busca consolidar espacios más seguros, accesibles y ordenados para los vecinos de Capital.

El proyecto contempló la ejecución de 150 m³ de zapatas de hormigón, la construcción de más de 600 metros lineales de cordón y alrededor de 650 m² de veredas de hormigón peinado, con rampas de accesibilidad para garantizar inclusión y tránsito seguro. Además, se realizaron trabajos de forestación, parquización, instalación de bancos urbanos, cestos de basura, nueva iluminación peatonal y vial, y una moderna parada de colectivos que promueve el uso del transporte público.

“Esta zona comenzó a poblarse y lo que le faltaba era la recepción de parquización, veredas e iluminación”, destacó la intendente Susana Laciar durante la presentación.

El acto contó también con la participación del vicegobernador Fabián Martín, quien resaltó el ritmo de gestión que se sostiene a pesar de las limitaciones presupuestarias: “Estamos inaugurando al menos dos obras por día, aún con un 40% menos de presupuesto en la provincia”.

Los trabajos comenzaron con la extracción de vías del antiguo ramal ferroviario, nivelación del terreno y remoción de árboles en mal estado, garantizando una base firme para el desarrollo de la infraestructura. La obra finalizó con el sellado de juntas, limpieza y acondicionamiento general del entorno, quedando lista para su uso inmediato.