OSSE anunció un corte de tránsito por 10 días por trabajos en avenida Córdoba

Obras Sanitarias informó que a partir de este lunes se realizará un corte de tránsito en avenida Córdoba, en el tramo comprendido entre Paula Albarracín de Sarmiento y José Martí, debido a la renovación de la cañería colectora.

Los trabajos, que consisten en el reemplazo de un tubo de 150 milímetros por uno de 160, tendrán una duración estimada de 10 días. Sin embargo, desde el organismo aclararon que el plazo podría acortarse según el avance de la obra y la disponibilidad de la maquinaria.

El inicio de las tareas estaba previsto para la jornada de este lunes, aunque no se descartaba que se concrete en las primeras horas del martes 9 de septiembre. Se trata de una obra de gran magnitud que implicará la interrupción del tránsito en la zona durante todo el período de ejecución.

Como consecuencia, el servicio de transporte público también se verá afectado. El recorrido de la línea 402, que circula por avenida Córdoba, sufrirá modificaciones y los usuarios deberán estar atentos a las paradas alternativas que se dispongan mientras dure el corte.