La Ciudad de San Juan continuó los festejos por el Día del Niño con actividades que transformaron las plazas en espacios de encuentro y alegría. La iniciativa “Plazaventura en Familia” convocó a cientos de vecinos que disfrutaron de tardes cargadas de música, humor y creatividad.

El primer encuentro se llevó a cabo el viernes 29 de agosto en Plaza Almirante Brown, donde los chicos participaron en el Paseo de los Niños, con propuestas de “cocineritos y artesanitos”. Además, se sumaron los Pequeños Talentos, un espacio para disfrazarse, cantar o bailar, acompañado de shows en vivo con Caco y Muñeco, un DJ y el Payaso Piltrafa. Hubo también talleres de folclore y ajedrez, juegos colaborativos, cabina de fotos, chocolate y sorteos con importantes premios.

La segunda y última jornada se desarrolló el sábado 6 de septiembre en la Plaza Ejército Argentino, donde nuevamente se repitieron las actividades más convocantes. En esta ocasión, los vecinos disfrutaron de los espectáculos de El Payaso Piltrafa, un DJ en vivo y el Mago Mauricio, junto con talleres, juegos, cabina fotográfica, chocolate caliente y premios para toda la familia.

“Plazaventura en Familia” se consolidó como una propuesta cultural y recreativa pensada para fortalecer el vínculo comunitario, donde la risa, la creatividad y la participación fueron protagonistas.