Por casi 10 días se verá interrumpido el tránsito en un tramo de la avenida Rawson ¿Por qué?

De acuerdo con lo que dio a conocer la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, entre el 19 y el 30 de septiembre, se interrumpirá el tránsito vehicular en la intersección de avenidas Rawson y Córdoba, en inmediaciones de la rotonda del Monumento al Dr. Guillermo Rawson.

La medida responde a las obras de transformación urbana que lleva adelante la Dirección de Obras, dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana, con el objetivo de mejorar la circulación en un sector clave de la ciudad.

Desde el municipio pidieron disculpas por las molestias que puedan generar los cortes y agradecieron la comprensión de vecinos y automovilistas. En este marco, destacaron que la intendenta Susana Laciar mantiene un “compromiso sostenido con la mejora de la calidad de vida de la comunidad” a través de la ejecución de este tipo de trabajos.