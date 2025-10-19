De acuerdo con lo que dio a conocer Obras Sanitarias, en la jornada del lunes 20 de octubre, el personal de Servicios de cloacas hará trabajos de renovación de cañería en calle D. F. Sarmiento, entre calles Chile y J. Newbery.

En esta línea, añadieron que por estas acciones, el tránsito se verá interrumpido, en el tramo mencionado, por el lapso de 10 (diez) días, a partir de este lunes.

Según detallaron, harán la renovación de cañería de H'S mm por una de PVC de 160 mm. A su vez, añadieron que la zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvíos de tránsito por las calles alternativas.