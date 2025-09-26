Preparan una gran transformación para la Avenida Córdoba

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan prepara una intervención integral en el boulevard de Avenida Córdoba, con la que se busca mejorar su calidad paisajística y funcional. La obra, que se financiará a través del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE), apunta a transformar la tradicional avenida en un espacio más verde, moderno y amigable con el ambiente.

La intendente Susana Laciar adelantó que el diseño replicará el formato aplicado en Avenida Rawson, donde predominan el césped y los árboles. En ese sentido, se dejará atrás la estructura cementicia para dar paso a una propuesta que prioriza la forestación y la sustentabilidad.

La intervención alcanza toda la extensión del boulevard de la avenida, es decir desde calle España hasta Avenida Rawson. Pues el tramo entre España y Las Heras ya cuenta con una forestación importante que comprende césped y árboles.

Entre las acciones previstas se destacan jardineras de hormigón diseñadas para preservar los árboles existentes e incorporar nuevas especies vegetales. Habrá elementos distintivos en los extremos del boulevard ya que se instalarán muros carteles de hormigón visto en forma de “L”, con el logotipo institucional en bajorrelieve.

La obra también prevé que las jardineras se alternen de distintos tamaños para destacar ejemplares individuales y generar un recorrido más atractivo. Y todo el eje de Este a Oeste contará con iluminación mejorada, que pondrá en valor el espacio durante la noche.

Desde el municipio destacaron que la intervención no solo busca embellecer la avenida, sino también mejorar la funcionalidad del boulevard, fomentando un entorno urbano más inclusivo y disfrutable para vecinos y visitantes.

“Estas obras representan una apuesta por la revitalización de espacios públicos fundamentales en la vida de la comunidad, promoviendo la convivencia, el encuentro social y el cuidado del ambiente”, señalaron desde la comuna.