La Ciudad de San Juan avanzó con la implementación del Presupuesto Participativo 2025, una herramienta de democracia directa que permite a los vecinos decidir cómo se destina una parte del presupuesto municipal. Para este año, se asignaron $314.074.893,73, distribuidos en 12 preproyectos de $26.172.907,81 cada uno.

Durante la segunda etapa, casi 400 vecinos participaron en reuniones barriales organizadas por el Concejo Deliberante, donde surgieron 30 propuestas basadas en las necesidades y prioridades de cada distrito. Las iniciativas deben orientarse a gestión, infraestructura o equipamiento, beneficiar al espacio público o entidades sin fines de lucro, cumplir con los avales vecinales y respetar los límites presupuestarios.

La votación se realizará de manera online y abierta a todos los vecinos:

Centro: 16 al 19 de septiembre

Desamparados: 20 al 23 de septiembre

Trinidad: 24 al 27 de septiembre

Concepción: 28 de septiembre al 1 de octubre

Los vecinos podrán acceder al sistema de votación a través de presupuestoparticipativo.municipiosanjuan.gob.ar. La Municipalidad también invitó a los medios de comunicación locales a participar como vecinos con voz y voto, promoviendo la difusión y la participación ciudadana.

La intendente Susana Laciár destacó la importancia de esta iniciativa: “El Presupuesto Participativo es una oportunidad de construir juntos una Ciudad más justa, equitativa y participativa. Invitamos a los vecinos y a los medios a involucrarse activamente”.