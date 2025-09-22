Presupuesto Participativo 2026 de Capital: ¿qué piden los vecinos?

El plazo para la votación del Presupuesto Participativo 2025 se inició el 16 de septiembre y concluirá el 1 de octubre. Sin embargo, los vecinos ya comenzaron a expresarse con entusiasmo. Elio Martos, presidente del Concejo Deliberante de Capital, contó que entre los más votados se encuentran proyectos que tienen que ver con semaforización y unidades policiales. “Es bastante diverso el abanico de pedidos", precisó.

Martos indicó que se han encontrado con una “buena aceptación” por parte de los capitalinos de todos los puntos del departamento, ya que además de la aprobación de sus proyectos, debe de existir un compromiso vecinal de hacerse cargo del cuidado posterior de las obras.

La votación terminará el 1 de octubre. A partir de esa fecha, tendrán los proyectos ganadores y los pasos a seguir en su desarrollo.

Todo lo que tenes que saber

La Ciudad de San Juan avanzó con la implementación del Presupuesto Participativo 2025, una herramienta de democracia directa que permite a los vecinos decidir cómo se destina una parte del presupuesto municipal. Para este año, se asignaron $314.074.893,73, distribuidos en 12 preproyectos de $26.172.907,81 cada uno.

Durante la segunda etapa, casi 400 vecinos participaron en reuniones barriales organizadas por el Concejo Deliberante, donde surgieron 30 propuestas basadas en las necesidades y prioridades de cada distrito. Las iniciativas deben orientarse a gestión, infraestructura o equipamiento, beneficiar al espacio público o entidades sin fines de lucro, cumplir con los avales vecinales y respetar los límites presupuestarios.

La votación se realizará de manera online y abierta a todos los vecinos:

Centro: 16 al 19 de septiembre

Desamparados: 20 al 23 de septiembre

Trinidad: 24 al 27 de septiembre

Concepción: 28 de septiembre al 1 de octubre

Los vecinos podrán acceder al sistema de votación a través de presupuestoparticipativo.municipiosanjuan.gob.ar. La Municipalidad también invitó a los medios de comunicación locales a participar como vecinos con voz y voto, promoviendo la difusión y la participación ciudadana.

La intendente Susana Laciár destacó la importancia de esta iniciativa: “El Presupuesto Participativo es una oportunidad de construir juntos una Ciudad más justa, equitativa y participativa. Invitamos a los vecinos y a los medios a involucrarse activamente”.