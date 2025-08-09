La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una nueva etapa del plan integral de desinsectación y desratización, que se llevará a cabo del lunes 11 al jueves 14 de agosto. Las acciones de prevención ambiental se distribuirán en turnos de mañana y tarde en diferentes sectores de Capital.

Programación del operativo

Turno mañana

Lunes 11: Se atenderán los pedidos particulares realizados a través del Sistema de Reclamo Municipal.

Martes 12: El operativo se centrará en la zona comprendida entre las calles 9 de Julio, Entre Ríos, Pedro Echagüe y Tucumán, incluyendo las calles internas del área.

Miércoles 13: Las tareas continuarán en el sector delimitado por 9 de Julio, Tucumán, Pedro Echagüe y Aberastain.

Jueves 14: Las acciones se trasladarán a la zona de 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe y Av. Rawson.

Turno tarde

Lunes 11: Se realizará desratización en el área de Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, Libertador y Alvear.

Martes 12: El operativo se llevará a cabo en las calles 9 de Julio, España, Pedro Echagüe y Av. Alem.

Miércoles 13 y jueves 14: Se atenderán las solicitudes puntuales de los vecinos.

Este plan integral, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca reforzar las medidas de prevención y control de plagas en la ciudad.