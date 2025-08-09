Refuerzan el operativo de desinsectación y desratización en Capital
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una nueva etapa de este plan integral.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una nueva etapa del plan integral de desinsectación y desratización, que se llevará a cabo del lunes 11 al jueves 14 de agosto. Las acciones de prevención ambiental se distribuirán en turnos de mañana y tarde en diferentes sectores de Capital.
Programación del operativo
Turno mañana
Lunes 11: Se atenderán los pedidos particulares realizados a través del Sistema de Reclamo Municipal.
Martes 12: El operativo se centrará en la zona comprendida entre las calles 9 de Julio, Entre Ríos, Pedro Echagüe y Tucumán, incluyendo las calles internas del área.
Miércoles 13: Las tareas continuarán en el sector delimitado por 9 de Julio, Tucumán, Pedro Echagüe y Aberastain.
Jueves 14: Las acciones se trasladarán a la zona de 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe y Av. Rawson.
Turno tarde
Lunes 11: Se realizará desratización en el área de Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, Libertador y Alvear.
Martes 12: El operativo se llevará a cabo en las calles 9 de Julio, España, Pedro Echagüe y Av. Alem.
Miércoles 13 y jueves 14: Se atenderán las solicitudes puntuales de los vecinos.
Este plan integral, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca reforzar las medidas de prevención y control de plagas en la ciudad.