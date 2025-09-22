La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó la primera edición del Programa Integral “Mujeres en el Centro”, una propuesta transversal y gratuita que busca acercar a los barrios servicios de salud, formación, empleo y asesoramiento en derechos, con foco en las mujeres sanjuaninas.

Bajo el lema “Mujeres que se encuentran, familias que prosperan, Ciudad que avanza”, la iniciativa busca fortalecer el rol comunitario, promover la inclusión y visibilizar el trabajo conjunto entre el municipio, el sistema de salud privado y la ciudadanía.

La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, explicó en diálogo con Canal 13 que la propuesta surge de un diagnóstico realizado: “En este año y nueve meses detectamos datos estadísticos que nos llamaron la atención, sobre todo en materia de salud". A ello sumó "Muchas mujeres relegaban controles básicos y fundamentales, dejándolos para último momento. Por eso decidimos desarrollar un programa que tenga que ver con la prevención y la necesidad de trabajar en conjunto”.

En este marco, la Municipalidad firmó un convenio con la Fundación del Sanatorio Argentino, que aportó un tráiler ginecológico para la atención preventiva. Pero la iniciativa no se limita a la salud: también apunta al “desafío verde”, promoviendo el cuidado del ambiente desde los hogares y los barrios.

“¿Cómo podemos ser mujer en el centro y tener un ambiente saludable? Pensamos no solo en los espacios verdes, sino también en el desarrollo de huertas urbanas en las casas, para que las familias cuenten con sus propias especies que los ayuden en el día a día”, señaló Laciar.

Además, el programa integra un eje de nutrición y economía familiar. Para ello, se invitó a mujeres feriantes con larga trayectoria en la comercialización de frutas y hortalizas, quienes aportarán productos y asesoramiento sobre su aprovechamiento

Estos son los espacios y prestaciones disponibles:

•9:30 - Clase de yoga y stretching

•10:30 - Clase de cocina y nutrición

•11:30 - Clase de huerto urbano

•12:30 - Charla de educación financiera

Tráiler de Salud

•Prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero y de mama.

•Estudios a realizar: examen de mama, PAP, colposcopia y cepillado endocervical

Campamento Sanitario Municipal

•Controles básicos de salud

•Vacunación (esquema completo, antigripal y HPV)

•Laboratorio (testeo de ITS y Chagas)

•Control cardiovascular: peso, talla, IMC, tensión, glucemia, entre otros

•Asesoramiento nutricional

Desarrollo Humano

•Asistencia social

•Información de programas

•Conversatorios y asesoría jurídica, inclusión y accesibilidad, integración intergeneracional, programas de género y contención

•Dispositivos y Programas: Género y Diversidad, Niñez y Familia, Adulto Mayor, Discapacidad y UMCOP

Turismo, Cultura y Educación

•Talleres con material reciclado: “Llevá los elementos que tengas en casa y quieras reciclar para producir nuevas piezas de arte”

•Programas de apoyo escolar

•Biblioteca y lectura

Feria Municipal

•Oferta de productos locales, de origen sanjuanino

