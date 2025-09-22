El Teatro Municipal es un activo que conserva una rica historia y un gran valor para la cultura de la provincia. Y durante el último año estuvo en la agenda de los artistas y del Ejecutivo de la Ciudad de San Juan con el fin de recuperarlo tras deterioro que había sufrido producto de los años. Alquilado por la Municipalidad, junto con el locador, acordaron la refacción y acciones necesarias para dejarlo nuevamente operativo, algo que podría ocasionarse en unas pocas semanas.

Desde la Municipalidad que conduce Susana Laciar entendieron que el valor y servicio era de importancia por lo que buscaron alcanzar un entendimiento con el dueño de la propiedad. Así fue como comenzaron con la reparación de lo deteriorado, a fin de quedar en condiciones de habilitación y habitabilidad para ser usado.

“En el Teatro Municipal están trabajando en la parte de los baños. Recordemos que para poder intervenir esa obra teníamos que arreglar con el propietario porque estábamos alquilándolo”, contó la intendenta Susana Laciar.

La jefa comunal añadió que “estamos trabajando concomitantemente, terminan los baños, y se realizarán los arreglos eléctricos y la pintura”.

Con estas declaraciones, Laciar marcó que no le queda mucha tarea por realizar y de ahí es que se desprende la expectativa de que pronto pueda estar nuevamente a disposición del municipio y la comunidad que lo solicita.

“He pedido que sea antes de fin de año”, aseveró la intendente respecto a la culminación de las obras para poder concretar la inauguración de las remodelaciones.

Un importante sector de la cultura sanjuanina aguarda por la finalización de las acciones, dado que es un recinto que presenta buena ubicación, acústica, prestaciones y capacidad, una combinación equilibrada para presenciar espectáculos y eventos en la Ciudad Capital.