Después de casi una semana de tránsito interrumpido, la calle Las Heras, en el tramo comprendido entre Avenida Libertador y 25 de Mayo, reabrirá al público este jueves 25 de septiembre. Los trabajos de repavimentación, llevados a cabo por la Dirección Provincial de Vialidad, tenían como objetivo mejorar una de las arterias más transitadas de la capital, cerca del Parque de Mayo.

Las obras comenzaron con la demolición de las losas deterioradas y el relleno de las áreas afectadas. Posteriormente, se compactó el terreno para preparar la base del nuevo pavimento. Además, se limpió la superficie y se aplicó una carpeta de arena asfáltica para regularizar la base.

La finalización de los trabajos incluye la colocación de una capa de concreto asfáltico de 4 centímetros, lo que asegurará una calzada en óptimas condiciones para los conductores que circulan por la zona. El Ministerio de Infraestructura supervisó las tareas que buscan optimizar el flujo vehicular.