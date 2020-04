Atención cauceteros: comenzó la entrega de módulos alimentarios

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social del Gobierno de San Juan inició el día martes la entrega de los módulos alimentarios a aquellos inscriptos del Gran San Juan que rellenaron sus datos en el sistema habilitado para tal fin por la cartera social y que quedaron seleccionados para recibir el beneficio

En Caucete, la entrega comenzó este miércoles 8 de abril por la tarde y proseguirá en los siguientes días hasta culminar con todo el padrón proporcionado desde provincia. El personal municipal fue el encargado de la tarea de repartir, en diferentes áreas que están afectadas a la entrega de Ayudas alimenticias y sanitarias que brinda la comuna.

Cabe recordar que al momento de recibir el beneficio, la persona debe contar con el DNI al alcance y mandar un mensaje con el texto ALIMNETOS OK al 40140 para validar la recepción Desde el Ministerio de Desarrollo informaron que el módulo puede llegar tanto en horario de mañana como de tarde.

También desde la cartera de Desarrollo humano aconsejaron que al recibir las bolsas, la familia debe higienizarlas antes de abrirlas, rociándolas con lavandina con agua o con alcohol.

El Módulo Alimentario de Emergencia es una respuesta del Gobierno provincial para aquellas personas que no tienen ningún beneficio del Estado ni de privados. Es decir, son sanjuaninos que no perciben asignaciones universales, jubilaciones, pensiones, salarios registrados, monotributistas de altas categorías, etc. Está destinado para trabajadores de la economía informal, monotributistas de categorías bajas o monotributo social.