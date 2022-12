Agua potable en Caucete: "Lo que nos va a mejorar el caudal es la obra que se está haciendo"

Diferentes zonas de Caucete se vieron afectadas por el caudal de agua que llegaba. La intendenta Romina Rosas dialogó con el móvil de Canal 13 para referirse a cómo están solucionando el problema, esperando que antes de fin de año esté terminada la obra del sistema de distribución de agua potable.

"Quiero aclarar que se está renovando el sistema de distribución de agua potable en Caucete, lo que significa que esa obra no concluye y aún no podemos ver los frutos de la renovación de cañería central de distribución de agua que lleva más de 80 años sobre Diagonal Sarmiento y no se había tocado", dijo Rosas.

"Eso va a generar un caudal mayor para distintas zonas del departamento. Convengamos que en esta época se reduce el caudal, que también el consumo es mayor", agregó.



"Sí se ha logrado repotenciar por pedido de la municipalidad y con el apoyo de OSSE que ha realizado el trabajo, nosotros hemos dado maquinaria, uno de los pozos que está generando grandes dificultades en un sector del departamento se repotenció, mejoró el caudal. Ayer algunos vecinos habían visto las mejoras", continuó relatando.

"Estamos al tanto de lo que va sucediendo, aportando lo que podamos aportar, pero también estamos en una gran crisis hídrica. Esperando que se concluyan las obras de renovación de red de distribución", agregó.

Además la intendenta manifestó que "no obstante desde el 2019 abrimos la gestión con una marcha muy importante sobre Diagonal Sarmiento. Hemos empezado noviembre con altas temperaturas y por eso el sistema ha visto disminuido o agotado el caudal en algunos sectores. Lo que nos va a mejorar el caudal es la obra que se está haciendo. En Diagonal Sarmiento, que es el nudo más grande que tenemos, esperamos terminar antes de fin de año".