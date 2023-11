La odisea de vivir casi sin agua

Hay momentos que sólo “sale un chorrito”, otras veces, con mucha suerte los surtidores sólo gotean, mientras que, la mayoría de los días, no tienen “ni una gota de agua”. Así es como viven los vecinos de Bermejo, en Caucete. Ellos hicieron un reclamo y comentaron que se la ingenian día a día para tratar de subsistir.

Viven a más de 77 Kilómetros de Caucete y dicen que cada vez que llega el verano, la falta de agua recrudece. Y ya hicieron numerosos reclamos formales para pedir una solución, pero no pueden conseguirla. “El acueducto que tenemos tiene más de 25 años y cuando se hizo no había la cantidad de vecinos que hay actualmente. Se trata de un cañito pequeño, que lleva el agua por todo el pueblo y es insuficiente”, dijo Noelia Herrera, una vecina. Y comentó que los vecinos tratan de acumular agua en todos los recipientes que tienen y que algunos ni con bombas pueden subir agua a los tanques de las casas.

“Yo tengo baño instalado y mi marido se sube al techo y yo le paso baldes con agua para que llene el tanque. D esta forma, a veces, podemos tener agua ahí y en la cocina”, agregó y comentó que la gente que vive al Norte de la localidad, llevan más de 15 días sin agua. “Mi mamá lleva todo ese tiempo sin nada de agua. No pueden lavar, no pueden darle de beber a los animales porque lo poco que tienen es para consumo personal”, agregó y comentó que cuando llegan muchos devotos de San Expedito hay lugares en los que no se les permite ni que entren a los baños por la falta de agua. .

Los vecinos contaron también que en las vertientes hay agua, pero lo que está funcionando mal, y que es lo que piden que se mejore, es el acueducto, pues es chico y tiene pérdidas. “Hay días que el chorrito llega las 8 y las 11, pero muchas veces no llegamos ni a juntar un balde de agua”, concluyó.