¿Qué pasa con el agua en Bermejo?

Los vecinos de Bermejo, en el departamento de Caucete, enfrentan una crisis en la provisión de agua, situación que ha tomado estado público tras varios reclamos de los vecinos y la viralización de videos que mostraban problemas en el suministro. Ante esta problemática, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) se presentó en el lugar para evaluar la situación y trabajar en una solución.

Sergio Estrada, gerente de operaciones de OSSE, explicó en diálogo con Canal 13 que la intervención fue ordenada por la gobernación provincial. "La semana pasada, por orden de la gobernación, nos hicimos presentes en la localidad de Bermejo, en virtud de los videos que son de público conocimiento. Conversamos con la gente del lugar para conocer la problemática, y nos encontramos con falta de presión de agua en todo el poblado", detalló Estrada.

El problema, según explicó, se debe principalmente a la gran cantidad de conexiones no autorizadas que se han detectado a lo largo del acueducto que provee agua al distrito. "Recorrimos aproximadamente 22 kilómetros del acueducto que alimenta a Bermejo desde la vertiente de Nikizanga y detectamos entre 30 y 40 conexiones no autorizadas de puesteros de la zona", señaló. Estas conexiones ilegales, que se utilizan para el riego de huertas y el consumo de animales, están afectando la distribución de agua a la población de Bermejo. "Todo ese agua que se está derivando no llega al poblado", agregó el funcionario.

A pesar de la gravedad del problema, Estrada aseguró que el caudal de la vertiente de Nikizanga es suficiente para abastecer a la población, pero el uso no controlado del recurso es lo que está generando los inconvenientes. "Tenemos registro de que la vertiente está erogando un buen caudal que podría alcanzar para toda la población, pero las conexiones no autorizadas están afectando el servicio", afirmó.

Respecto a si la Unión Vecinal, que administra la provisión de agua en Bermejo, estaba al tanto de estas conexiones, Estrada prefirió no especular: "No te puedo decir si la Unión Vecinal las conocía o no, lo que sí te puedo informar es que, de acuerdo al relevamiento que hicimos el lunes, detectamos estas conexiones y estamos en constante comunicación con los vecinos a través de un grupo de WhatsApp que se armó para que estén al tanto de las operaciones".

Aunque el equipo de OSSE ha estado trabajando para mejorar la provisión de agua, Estrada advirtió que la situación aún no está completamente resuelta. "Se está mejorando, pero no es la solución definitiva. De no mediar alguna acción, cuando llegue el verano vamos a tener más problemas", explicó. En ese sentido, comentó que OSSE está realizando estudios para presentar un plan de mejoras a la gobernación. "El compromiso es que, conforme se vayan haciendo los estudios y relevamientos, se determinarán los pasos a seguir", dijo.

Uno de los elementos que más preocupaba a los vecinos era la posible presencia de organismos contaminantes en el agua, conocida como "gusarapo", que algunos videos mostraban. Sobre esto, Estrada aclaró que no han detectado anomalías. "Nosotros no hemos visto esa anomalía más allá de los videos. Se hará un estudio del punto de ingreso del agua y se mejorarán los caños filtros, como se hace en todos los casos", aseguró.

Finalmente, Estrada subrayó que OSSE pondrá todo su personal técnico y de obra a disposición para resolver el problema de la comunidad. "Más allá de cualquier obra que se termine de proyectar, la empresa pondrá todo su personal técnico y de mano de obra para solucionar este problema", concluyó.