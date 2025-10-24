Con el objetivo de reunir los fondos necesarios para continuar con la construcción de la Iglesia de San Expedito en la localidad de Bermejo, Caucete, se está organizando una gran peña solidaria. Así lo confirmó Silvia Gómez, encargada de la obra, en diálogo con el periodista Ariel Rodríguez.

Gómez explicó que, si bien la construcción avanza a paso firme con el aporte continuo de los fieles, la obra final es de grandes dimensiones, lo que demanda una importante inyección de capital. “Esta iglesia será muy grande y por eso necesita el aporte de todos los peregrinos que quieran peregrinar y dar sus donaciones de corazón”, expresó la encargada.

Hasta el momento, las pequeñas obras se han realizado gracias a la fe visible de los devotos. De hecho, Gómez destacó que recientemente se terminó con la base de la cúpula gracias a una generosa donación de un solo devoto. "Acá, con estas obras, con el aporte de los peregrinos se puede ver la fe", manifestó.

El llamado es a toda la comunidad y a los peregrinos que visitan al santo: “Les decimos que siempre serán bienvenidos para poder ayudar a que esto sea una realidad, porque es muy bonito”.

Para dar un gran impulso a la recaudación, la peña ha sido programada para el próximo 15 de noviembre. El evento contará con la presencia de artistas de cuarteto y folclóricos, además de venta de bebidas y comidas.

La organización también convocó a artistas que deseen colaborar con su talento para hacer de esta peña un éxito. A pesar de ser un pueblo pequeño, la participación ha sido notable: “El pueblo está participando. El pueblo es muy chiquito, pero dentro de las posibilidades que tienen, colaboran”, concluyó Gómez.

Se espera que este evento sea un punto de encuentro para la fe y la solidaridad, permitiendo que la Iglesia de San Expedito se concrete y se convierta en un importante centro de devoción en la provincia.