Con el cierre de los comicios en San Juan comenzaron a conocerse porcentajes de asistencia a las escuelas para cumplir con el derecho y deber cívico. Ariel Rodríguez, periodista de Caucete, contó en Canal 13 que, en los diferentes establecimientos educativos votó aproximadamente el 50% de los ciudadanos habilitados para hacerlo.

Rodríguez brindó algunos porcentajes de escuelas: “En la Escuela de Comercio votó el 50%, en la Escuela Antequeda el 45%, en la Escuela Chiraposul 46%”

Por otro lado, el periodista contó que la mayoría de los votantes conocía el sistema de Boleta Única Papel (BUP) "En su mayoría si, antes del ingreso consultábamos con algunas familias y nos decían que se trataba de una modalidad práctica y rápida. Incluso después de salir de votar manifestaron lo mismo, de haberlo hecho rápido", comentó Rodríguez.

A nivel provincial, el porcentaje de participación en las urnas fue del 71%. En la provincia, los ciudadanos habilitados para votar fueron 620 mil. El dato se conoció por medio del juez electoral, Pablo Quiroz, finalizado el acto eleccionario.

En San Juan hubo mayor asistencia de electores a las urnas en comparación con la cantidad de electores que asistieron a nivel nacional. Es que ese número es del 66%, lo que exhibe una baja participación de los argentinos en las elecciones de medio término.

El 71% de San Juan si bien es relativamente bajo respecto a elecciones generales, si se mide con otras ocasiones en las que se eligieron solamente legisladores nacionales, la participación estuvo cerca de ese porcentaje.

Durante las elecciones de 2021, que se desarrollaron en momentos en los que había pandemia, los sanjuaninos en esa ocasión sumaron un 73,5% de asistentes a las urnas.

En horas de la mañana, cuando ya habían pasado más de dos horas desde que se habían habilitado las urnas, la cantidad de personas que había asistido rondaba el 12%, según había dado a conocer la Justicia Electoral. Esto fue un indicio que marcaría la baja participación de sanjuaninos en las elecciones.