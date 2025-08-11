Los vecinos de Caucete reclamaron por la quema del basural y exigen una solución

Vecinos de la zona de Las Talas, en Caucete, denunciaron la quema de basura en el cerro Pie de Palo, un sector colindante al cementerio del departamento. La situación, que genera una densa nube de humo, estaría afectando la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Según relataron, la quema se produciría por personas que incendian cables para obtener cobre y otros metales, lo que provoca focos de incendio y una contaminación que se extiende a las viviendas cercanas.

Este conflicto se da en un contexto en el que la planta recicladora de la zona —que debería tratar los residuos de Caucete, 25 de Mayo y 9 de Julio— continúa sin funcionar, pese a los convenios firmados tiempo atrás por los intendentes para su puesta en marcha.

Ariel Rodríguez, periodista en la zona buscó la declaración de intendencia y le indicaron que trabajan para activar la planta y responsabilizó, en parte, a los “cirujas” que queman cables en el basural. Sin embargo, el malestar vecinal crece, ya que durante el fin de semana la situación se agravó. Los habitantes de Las Talas esperan una respuesta urgente que ponga fin a una problemática que, además de la incomodidad, implica riesgos ambientales y de salud para toda la comunidad.