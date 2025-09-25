Un nuevo episodio de riesgo extremo se registró en Caucete, donde un grupo de niños fue filmado colgándose de un tren de carga mientras la formación avanzaba frente al barrio Pie de Palo. El video, difundido por el periodista Ariel Rodríguez, muestra a los menores jugando en un entorno extremadamente peligroso.

Según los vecinos, la práctica se repite casi a diario, convirtiendo a los trenes en un escenario de alto riesgo para los chicos. La imagen generó preocupación inmediata por la falta de medidas de seguridad en la zona y la posibilidad de accidentes graves.

La situación revive episodios trágicos que el departamento ha sufrido en los últimos años. Entre ellos, se destacan:

El 7 de mayo de 2019, un tren de carga embistió a un colectivo con 20 trabajadores rurales.

El 25 de febrero de 2022, otro tren chocó contra un micro de la empresa El Triunfo, dejando una treintena de heridos, incluido un bebé.

El 12 de agosto de 2022, un tren impactó contra un colectivo de la Red Tulum con 30 pasajeros, con al menos 15 lesionados.

La muerte de una joven que cayó bajo una formación, un hecho que todavía permanece en la memoria de los vecinos como uno de los más dolorosos.

Además, en 2020, un niño de 12 años de apellido Tejada cayó de un tren en movimiento en Albardón y, como consecuencia, debieron amputarle los pies en el Hospital Rawson. Según informaron las fuentes, el conductor del tren afirmó no haber visto nada, ni siquiera que alguien se hubiera subido al vehículo en alguna parte del trayecto.

El maquinista fue liberado y desvinculado de la causa mientras el niño tuvo que sufrir la amputación de sus miembros inferiores.