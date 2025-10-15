La Villa Independencia de Caucete enfrenta una crítica situación de desabastecimiento de agua potable que afecta a alrededor de 300 vecinos, socios de la Unión Vecinal. La problemática radica en la presunta rotura o fallo de una bomba que administra el vital servicio en la zona.

José Oviedo, integrante del Triunvirato Normalizador de la Unión Vecinal, dialogó con el periodista caucetense Ariel Rodríguez y expuso la preocupación de los residentes. Según Oviedo, mientras las familias cercanas a la sede vecinal tienen el servicio "como corresponde", aquellos que viven a "diez cuadras de distancia" sufren la severa falta de agua en sus domicilios.

Falla eléctrica

La administración del agua en Villa Independencia está a cargo de la Unión Vecinal, que actualmente es gestionada por un triunvirato normalizador. La crisis actual apunta a un posible fallo de la bomba, que, según un electricista de DECSA, podría estar operando con bajo nivel de energía.

Ante esta hipótesis, las esperanzas de los vecinos están puestas en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). "Obras Sanitarias analizará la bomba y les dirá qué ha pasado", indicó Oviedo. Sin embargo, el reclamo de los vecinos va más allá de un simple diagnóstico.

"Corresponde que Obras Sanitarias nos dé una mano, siempre tendrían que controlar", enfatizó Oviedo, reflejando el sentir de la comunidad que históricamente ha lidiado con la problemática del suministro. De hecho, existen expedientes presentados en la sede central de OSSE, de los que aún esperan respuestas.

Una solución alternativa

La situación se agrava al recordar que la Unión Vecinal ya había tomado medidas preventivas. El año pasado, a través del Gobierno de la Provincia, se contactaron con Obras Sanitarias para mejorar el servicio y estar preparados ante un eventual desabastecimiento.

"Se nos quemó una bomba y la solución que teníamos como alternativa no nos dieron importancia desde Obras Sanitarias", lamentó el vocero del triunvirato.

Propuestas de los vecinos

Los residentes de Villa Independencia no solo exigen la reparación de la bomba actual, sino que plantean una mejora integral del servicio que incluya a OSSE. Específicamente, solicitan que la empresa estatal no solo arregle la bomba averiada, sino que también ponga en funcionamiento un pozo que se encuentra ubicado en una finca cercana a la Unión Vecinal, una medida que podría robustecer el suministro.

El Triunvirato Normalizador se mantiene en estado de alerta. "Estamos en esa vía, seguimos esperando las respuestas de ellos", aseguraron. Los vecinos esperan que la situación se solucione este jueves; de lo contrario, han anunciado que continuarán con los reclamos hasta recuperar el servicio esencial de agua potable. La problemática, cabe destacar, no es exclusiva de Villa Independencia, ya que se reporta falta de agua potable en otros distritos del departamento.