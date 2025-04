Romina Rosas salió a responderle a la Distribuidora Eléctrica de Caucete SA (DECSA) sobre el reclamo de deuda de energía de casi $700 millones que la empresa asegura que la Municipalidad de Caucete tiene. En comunicación telefónica con Compacto 13, la intendenta aseguró que les quieren cobrar 3 veces más de lo que corresponde, y que lo demostrarán con los resultados de la auditoria que están terminando.

La Jefa Comunal señaló que, al momento de asumir por segunda, allá en diciembre de 2023, la distribuidora les envió una notificación de una deuda que se había generado en el periodo anterior. Específicamente, lo que la empresa pretendía cobrarle al municipio eran $200 millones por la tasa de alumbrado público, que asegura que la Municipalidad no les pagó.

Rosas contó que, al controlar los números de esta deuda, no cerraron algunas cifras, por lo que le solicitaron al EPRE que realice una auditoría, que el organismo del Estado realizó por la facturación de la distribuidora sobre el alumbrado público. Un cálculo financiero contable.

De esa auditoría, la intendenta aseguró que salió a la luz que en realidad DECSA les había cobrado mal el alumbrado público por un periodo de tiempo y que, por lo tanto, la empresa les debía devolver al municipio $500 millones.

La resolución del EPRE tras la realización de esta auditoria fue que la Municipalidad de Caucete le debe a DECSA una diferencia de $400 millones. Rosas aseguró que, ante esto, quisieron saber de dónde sacaban los montos que arrojaban esta auditoría. Y que, a su vez, le pidieron al organismo que ahora realice una auditoría teniendo en cuenta, ya no la facturación, sino la medición de cuánta energía electica gasta cada lámpara, pero que EPRE les informó que su mediación había concluido, ya que el municipio se negó a firmar la resolución de la primera auditoria, donde instaban a las partes en rubricar un plan de pago.

Fue entonces que la administración de Caucete comenzó con la auditoria a cargo del ingeniero matriculado Luna, la cual develó que DECSA les está cobrando el alumbrado público tres veces más de lo que corresponde. La intendenta aseguró que realizarán un reclamo judicial para que se revea el monto que tanto la empresa distribuidora de energía eléctrica como el EPRE afirman que la municipalidad debe.

Rosas indicó que en una semana tendrían los números finales de la auditoria para mostrar los números en conferencia de prensa.

"Probablemente ellos sigan reclamando y nosotros por vía judicial seguiremos avanzando, pero no vamos a dar lugar a que los cauceteros paguen algo que no corresponde", sostuvo Rosas.

"Nosotros tenemos la certeza de que el alumbrado público está bien cobrado. Yo no necesito aumentar ninguna tasa de alumbrado público, que es lo que me pedía DECSA y el EPRE que hiciera, porque lo que está haciendo la distribuidora es estimar mal los números, no solamente con el alumbrado, sino también los cauceteros pagan la energía más cara de San Juan a través de DECSA", sostuvo la jefa comunal caucetera.

Rosas confesó estar sorprendida por el manejo tanto de DECSA como de EPRE. Seguidamente tiró: "Me parece que tiene más un tinte político, que una cuestión de información hacia los cauceteros".

Incluso la intendenta expresó: "Todo sirve hoy para voltear a Caucete. Últimamente estamos siendo la bolsa de voz del Gobierno de la Provincia en determinados temas y, la verdad, es que yo no tengo problema en salir a aclarar, pero a los cauceteros no nos van a correr ni un paso atrás en los reclamos que nos corresponden"

Además, la intendenta denunció otra irregularidad por fuera de esta deuda. La caudilla caucetera contó que DECSA les había cobrado de más por un tiempo prolongado a un grupo de usuarios que contaban con la tarifa social. Ante esta situación, Rosas confirmó que ya hicieron la gestión para que la distribuidora les devuelva a los cauceteros lo que les cobraron de más.