La clausura del Club Centro Impulso genera gran preocupación y tristeza en la comunidad deportiva de Caucete. Más de 400 personas que practican distintas disciplinas se ven afectadas por la medida, que mantiene suspendidas las actividades en la institución.

Según informaron desde el club, la clausura se produjo tras incidentes de violencia que ocurrieron en el lugar, hechos que ya habían sido difundidos por este medio. La situación ha provocado que deportistas y miembros de la comisión directiva se expresen a través de las redes sociales, buscando visibilizar la problemática y reclamar una pronta solución.

Tal como remarco el periodista Ariel Rodríguez en Canal 13, "desde la institución siempre sostuvieron que el deporte es una salida para los chicos, alejarlos de la calle y brindarles un espacio seguro donde puedan concentrarse en una disciplina”. Los responsables destacan que el club no solo ofrece actividades deportivas, sino también un lugar de contención para los jóvenes, razón por la cual consideran urgente que se resuelva la situación.

La clausura afecta a varias disciplinas que se practican en el Centro Impulso, y hasta el momento no hay fecha estimada de reapertura.