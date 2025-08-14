Tras el incendio que azotó Caucete, los bomberos voluntarios piden mejores condiciones

Tras el incendio que afectó a Caucete, los bomberos voluntarios del departamento hicieron un llamado a mejorar las condiciones de operatividad de la institución para poder responder de manera efectiva ante siniestros.

Yiyo Fernández, bombero voluntario, explicó en Canal 13, que la operatividad no depende únicamente de contar con camiones en funcionamiento. “Muchas veces se cree que teniendo los camiones andando ya tenemos operatividad. No, la operatividad para nosotros requiere primero tener una personería jurídica en condiciones”, señaló. Fernández destacó que tras seis meses de trabajo junto con la comisión del cuartel lograron regularizar este requisito fundamental.

El voluntario también destacó: “Necesitamos más colaboración de los cauceteros para que, cuando se produzca un siniestro, podamos estar presentes y actuar con eficacia. La operatividad es algo más complicado de conseguir de lo que muchos creen”.

Respecto al equipamiento, Fernández explicó que aunque los camiones están en condiciones de salir a la calle, todavía faltan pasos para alcanzar la operatividad plena. “Hoy nos entregan el camión número cinco, que nos permitirá salir y combatir algún incendio o cualquier siniestro. Pero mientras tanto, muchas veces solo contamos con una camioneta, que no alcanza para sofocar incendios como el que ocurrió ayer en una finca”, afirmó.

Asimismo, señaló que la operatividad depende de la coordinación con Defensa Civil: “Tenemos que ir hasta Defensa Civil y trabajar con el señor Heredia, quien se encarga de darnos la operatividad. Solo con eso podemos recibir sillas, equipamiento y recursos adicionales para actuar de manera efectiva”.

Los bomberos voluntarios insisten en que mejorar estas condiciones es clave para garantizar la seguridad de la comunidad y poder responder a emergencias con rapidez y eficacia.