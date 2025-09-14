Los Bomberos Voluntarios de Caucete intervinieron este sábado en un incendio de pastizales registrado en una finca lindera al barrio Nikizanga. Las llamas avanzaron con rapidez por la zona debido a la intensidad del viento, complicando las tareas de contención.

Según informaron desde el cuartel, el fuego se concentró en pastizales y malezas, lo que dificultó el accionar de los brigadistas. El viento cambiante obligó a redoblar esfuerzos para evitar que el incendio alcanzara las viviendas cercanas.

Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales en viviendas, mientras vecinos del barrio permanecen atentos a la evolución del siniestro.