URGENTE
Un terrible incendio se produjo en una finca de Caucete
El fuego se desató en una finca cercana al barrio Nikizanga y se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos. Los bomberos voluntarios trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar daños en viviendas.
Los Bomberos Voluntarios de Caucete intervinieron este sábado en un incendio de pastizales registrado en una finca lindera al barrio Nikizanga. Las llamas avanzaron con rapidez por la zona debido a la intensidad del viento, complicando las tareas de contención.
Según informaron desde el cuartel, el fuego se concentró en pastizales y malezas, lo que dificultó el accionar de los brigadistas. El viento cambiante obligó a redoblar esfuerzos para evitar que el incendio alcanzara las viviendas cercanas.
Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales en viviendas, mientras vecinos del barrio permanecen atentos a la evolución del siniestro.