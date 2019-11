Los vecinos contentos con la inauguración del Camping de Chimbas

El intendente Fabián Gramajo aseguró “Primero nos propusimos construir una plaza y después de 40 años soñamos recuperar este lugar del departamento con este camping que lo habilitaremos en el mes de diciembre para que lo puedan disfrutar todos. Es un orgullo ser parte del proyecto político que lleva adelante el gobernador Uñac".

Por otro lado también estuv presente el Gobernador Sergio Uñac quien expresó que

“esta obra tiene inversión municipal pero tiene un contenido de previsibilidad y una ayuda del gobernador que viene del municipalismo, que sabe lo que le cuesta a un intendente obtener obra por obra, peso por peso, logro por logro, sueño por sueño y eso es lo que está pasando en la tarde de hoy en Villa Observatorio”.

"Ustedes y me hago parte de esa realidad junto al intendente y sus funcionarios, están cumpliendo el sueño de tener un lugar de encuentro de la familia de Chimbas y por qué no de la familia de toda la provincia de San Juan. Redoblo la apuesta y por qué no de las familias de turistas que ingresan a la provincia de San Juan movilizadas por el desarrollo cultural y deportivo en estos últimos cuatro años que tiene la provincia", sostuvo el gobernador Uñac.

Los vecinos de Chimbas fueron representados por el presidente de la Unión Vecinal de Villa Observatorio Oscar Páez, quien expresó: “Es un día histórico para quienes nacimos, nos criamos y vivimos en esta hermosa comunidad de Villa Observatorio. Hemos recuperado este predio abandonado durante 40 años y hoy estamos viendo el sueño realidad".

El intendente Fabián Gramajo había expresado a Canal 13 en su momento que cuenta con piletas para adultos y niños y baños construidos a nuevo. Además se tercerizará la mantención y seguridad del lugar. La idea es que la apertura de las colonias de verano 2020 se realice en este nuevo espacio de esparcimiento con el que cuenta la provincia.