Chimbas: contratados pasarán a planta permanente para el 2022

En la mañana de este martes el intendente del departamento de Chimbas, Fabián Gramajo, anunció el pase a planta permanente de empleados contratados. Por el momento no se sabe cuántos serán ya que se está evaluando de acuerdo a los recursos económicos del municipio. En dialogo con el móvil de Canal 13, el jefe comunal lo anticipó y dijo que esta medida responde a una necesidad de dignificar a los trabajadores.

“Esto que estanos haciendo en Chimbas es producto de los trabajadores, hay que cuidarlos, valorarlos y reconocerlo”, dijo en el marco de la inauguración de obras de refacción en una plaza en el lote hogar 9 en Villa San Isidro. Al respecto aclaró que “se está evaluando, va a tener que ver con las vacante que están disponibles sin afectar los recursos económico, si tenemos 10 hay que ocuparlas”. La ocupación de los nuevos puestos de planta permiten seguirá los criterios de trabajo, con la responsabilidad, con el horario y con el compañerismo, dijo Gramajo.

El intendente hizo mención n a una situación recurrente al finalizar cada año donde muchos trabajadores no saben cuál será su futuro laboral. “Cuando sus contratado llega a fin de año y seguro lo que haces es sacar las cosas en dos meses por que no sabes si a fin de año te pican el boleto o lo sacas a 6 porque no sabes que va a pasar. Cuando las cosas son tan inciertas si vuelan para todo lados ahí tiene que aparecer la política”, detalló.

“Estos trabajadores tienen que tener asegurado el futuro para poder dignificarlos, que tenga las condiciones para poder seguir construyendo el departamento que todos queremos”, dijo y agregó, “pero que también tenga el re aseguro para que su familia pueda tener beneficios sociales, aguinaldo, vacaciones, que pueda tener un buen sueldo”.