Chimbas: vacunaron contra el Covid 19 a 488 personas en un operativo

Este sábado en la mañana vacunaron a 488 chimberos contra el Covid 19 de la Delegación Oeste del departamento. El importante operativo tuvo lugar en el barrio Fragata Sarmiento de 8 a 12, y se dio gracias al trabajo en conjunto de la municipalidad y el Ministerio de Salud Pública.

Según especificaron desde la cartera sanitaria, el objetivo es llegar más cerca de la gente con las dosis de vacunas dirigida a los mayores de 18 años, y los de 12 a 18 años con comorbilidades.

El jefe de Área Programática, Dr. Gustavo Paredes dijo: ‘Con el Equipo de Salud de Chimbas desde el momento cero de la vacunación contra el COVID-19 venimos trabajando y colocando vacunas en el Centro Operativo de Vacunación que se destinó en el departamento, ubicado sobre calle Tucumán y Benavidez y en el AutoVac de Chimbas, pero realizando una evaluación con la ministra de Salud, Dra. Alejandra Venerando y el jefe de Zona Sanitaria I, Dr. Miguel Coria, pudimos analizar que hay una población que todavía no se ha colocado la 1 dosis o le falta 2 dosis, que no ha podido reprogramar el turno o no se ha podido inscribir, por diferentes razones no han accedido todavía a la vacunación contra el COVID-19. Por ese motivo la ministra pidió llevar la vacuna más cerca de los barrios y villas más alejados del centro de vacunación’.

‘Este operativo se ha organizado entre salud en conjunto con la Municipalidad de Chimbas. No solo se ha colocado la vacuna contra el virus, sino también las demás vacunas del calendario, para completar esquemas y la vacuna antigripal. Hemos notado muy buena respuesta de la gente, se ha acercado sin ningún problema, cuando comenzó la vacunación teníamos una fila de 7 cuadras, todos cumpliendo con las recomendaciones y los protocolos sanitarios’, continuó Paredes.

“Están trabajando unas 50 personas aproximadamente entre los equipos de Salud, de la Municipalidad de Chimbas y la colaboración que tenemos de la Policía de San juan y la comunal que nos permite llevar este operativo de vacunación de manera ordena y tranquila”, cerró el médico.