Un ‘Piñon a la alegría: el payaso más famoso del país no actuará en Chimbas

Este martes la Municipalidad de Chimbas anunció oficialmente que re programará el festejo del Día de las Infancias. Por lo tanto, la visita de Piñón Fijo al parque de este departamento el sábado 27 de agosto no se realizará. Por lo menos en esta fecha, según expresaron las autoridades chimberas en un breve comunicado.

Desde el municipio informaron que comunicarán más adelante cual será la nueva fecha. ‘La Municipalidad de Chimbas informa que por hechos de público conocimiento, ajenos a la organización, se re programará el Festejo del Día de las Infancias’, expresó el comunicado.

El renombrado artista cordobés iba a actuar el 27 de este mes en el Parque de Chimbas en un show previsto para que los niños sanjuaninos festejen su día. Estaba planeado otros shows, sorteos, juegos y otras actividades en el pulmón verde chimbero, pero por el momento los pequeños y pequeñas de la provincia deberán esperar.

Fabián Gómez, el artista que personifica a Piñón fue acusado por sus hijos Sol y Jeremías de ‘maltratos’ y ‘humillaciones crónicas’. Esto se hizo mediático y le repercutió en los shows que tenía previsto para el 'Día de las Infancias'.

El pasado jueves 18 de agosto en el programa La Justa de Canal 13, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo que iba a oficiar de anfitrión en la llegada del artista infantil, no dio mayores detalles acerca de su arribo o no a la provincia. 'Tenemos más de 300 eventos para el próximo 27 de agosto. Esperemos poder finalizarlo con un gran show. Estamos evaluando la llegada (Piñón Fijo), lo vamos a comunicar en las próximas horas. Por ahora sigue todo como está, en su debido tiempo comunicaremos (si viene o no)', había manifestado en su momento.