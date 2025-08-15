Chimbas celebrará el Día del Niño con eventos en diferentes zonas del departamento

Como todos los años, el municipio de Chimbas realiza una serie de eventos para festejar el Día del Niño en todo el departamento. Para este año han previsto dos festejos en el este y oeste, cerrando con un gran chocolate y show en el Parque de Chimbas.

Desde la comuna informaron que los festejos tendrán entrada libre y gratuita. Allí los chimberos y chimberas podrán disfrutar de espectáculos pensados para los chicos y la familia, interactuando con juegos de kermes, juegos didácticos, actividades deportivas, shows sobre escenarios y un exquisito chocolate para todos.

Este próximo sábado 16 de agosto, desde 15hs, el Camping de Villa observatorio abrirá sus puertas a todas las familias del oeste del departamento que se concentrarán para celebrar a lo grande.

En la Villa Unión, la invitación es para el día domingo 17 en el mismo horario. Hacia el este, la plaza de la Villa Mariano Moreno, será el epicentro para todos los vecinos de la zona el próximo sábado 23 de agosto . Además, habrá sorteos de juguetes y bicicletas, como así también shows artísticos, show circense y la presentación de los personajes de Marvel, entre otras atracciones.

El próximo 30 de agosto, como cierre de los festejos, el Parque de la Ciudad de Chimbas en el cruce de Benavidez y Tucumán, será el espacio donde culminarán las actividades. Además de las presentaciones artísticas, se sumarán los personajes de Disney con la compañía Fábrica de Sueños; Mickey y sus amigos, Coco, Moana, y más figuras harán bailar, reír y emocionar a chicos y grandes.

Además de realizar estas fiestas, el municipio decidió asistir, como todos los años, a las instituciones y vecinos que agasajan a los más pequeños, para que haya festejos a lo largo y ancho del departamento. Por ello, las autoridades entregaron packs que incluyen insumos para preparar chocolate y juguetes para sortear.