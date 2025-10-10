Chimbas coronó a Clara Edith Morales como Reina del Adulto Mayor 2025
Con un emotivo evento en el Salón Las Rocas, la Municipalidad de Chimbas celebró la elección de la Reina del Adulto Mayor 2025, destacando la participación y la alegría de los centros de jubilados del departamento.
La Ciudad de Chimbas vivió una jornada cargada de emoción y color con la Elección de la Reina del Adulto Mayor 2025, un tradicional encuentro que reúne a los distintos centros de jubilados para celebrar la vida, la amistad y la vitalidad de los adultos mayores.
El evento se desarrolló en el Salón Las Rocas y contó con la presencia de la intendenta Daniela Rodríguez, quien compartió la tarde con los abuelos y abuelas chimberos, destacando el entusiasmo y el espíritu participativo de todos los presentes. Durante la jornada, las representantes de cada centro de jubilados desfilaron por el escenario, mostrando alegría y contagioso entusiasmo, llenando de color cada rincón del salón.
La coronación quedó en manos de Clara Edith Morales, del Centro de Jubilados Amor, Esperanza y Vida, quien se convirtió en la Reina del Adulto Mayor 2025. La acompañó como Virreina Margarita Concepción Albarracín, representante del Centro de Jubilados Padre Báez Laspiur.
La intendenta Daniela Rodríguez felicitó a todas las participantes y resaltó la importancia de los adultos mayores en la comunidad: “Nuestros adultos mayores son un ejemplo de amor, fortaleza y compromiso con la comunidad”, expresó. Además, la jefa comunal destacó el trabajo realizado junto a los centros de jubilados, enfatizando que la ciudad promueve espacios donde los adultos mayores son protagonistas activos.
La jornada concluyó con música, baile y sorteos, en un ambiente de verdadera fiesta y camaradería. Antes de despedirse, la intendenta afirmó: “Siempre decimos que en Chimbas nadie se queda atrás. Nuestros adultos mayores nos enseñan todos los días que vivir con alegría y rodeados de afecto es la mejor manera de seguir creciendo como comunidad”.
De esta manera, Chimbas reafirma su compromiso con la inclusión y el reconocimiento de sus adultos mayores, quienes continúan siendo un pilar fundamental de la vida del municipio.