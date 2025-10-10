La Ciudad de Chimbas vivió una jornada cargada de emoción y color con la Elección de la Reina del Adulto Mayor 2025, un tradicional encuentro que reúne a los distintos centros de jubilados para celebrar la vida, la amistad y la vitalidad de los adultos mayores.

El evento se desarrolló en el Salón Las Rocas y contó con la presencia de la intendenta Daniela Rodríguez, quien compartió la tarde con los abuelos y abuelas chimberos, destacando el entusiasmo y el espíritu participativo de todos los presentes. Durante la jornada, las representantes de cada centro de jubilados desfilaron por el escenario, mostrando alegría y contagioso entusiasmo, llenando de color cada rincón del salón.

La coronación quedó en manos de Clara Edith Morales, del Centro de Jubilados Amor, Esperanza y Vida, quien se convirtió en la Reina del Adulto Mayor 2025. La acompañó como Virreina Margarita Concepción Albarracín, representante del Centro de Jubilados Padre Báez Laspiur.

La intendenta Daniela Rodríguez felicitó a todas las participantes y resaltó la importancia de los adultos mayores en la comunidad: “Nuestros adultos mayores son un ejemplo de amor, fortaleza y compromiso con la comunidad”, expresó. Además, la jefa comunal destacó el trabajo realizado junto a los centros de jubilados, enfatizando que la ciudad promueve espacios donde los adultos mayores son protagonistas activos.

La jornada concluyó con música, baile y sorteos, en un ambiente de verdadera fiesta y camaradería. Antes de despedirse, la intendenta afirmó: “Siempre decimos que en Chimbas nadie se queda atrás. Nuestros adultos mayores nos enseñan todos los días que vivir con alegría y rodeados de afecto es la mejor manera de seguir creciendo como comunidad”.

De esta manera, Chimbas reafirma su compromiso con la inclusión y el reconocimiento de sus adultos mayores, quienes continúan siendo un pilar fundamental de la vida del municipio.