El municipio de Chimbas continúa sumando obras de infraestructura en distintos barrios del departamento. En esta ocasión, la Villa Nueva Argentina fue escenario de la inauguración de un plan que incluyó la instalación de 70 luminarias LED y la ejecución de trabajos de pavimentación, en el marco del programa provincial de mejoramiento urbano.

La intendenta Daniela Rodríguez encabezó la habilitación de las tareas y destacó el impacto que tendrán en la vida cotidiana de los vecinos. “Venimos a empoderar a Chimbas con las herramientas que tenemos para dar respuesta en materia de seguridad y bienestar, que es lo que los chimberos merecen”, señaló.

Durante el acto, Rodríguez resaltó el entusiasmo de los habitantes del barrio: “Hay una gran felicidad en todos los vecinos. Son aproximadamente 70 lámparas y la pavimentación, fruto de un gran equipo de trabajo”.

Asimismo, explicó que estas acciones forman parte de un plan integral que busca ordenar el crecimiento urbano del departamento. “Este es el segundo sector pavimentado gracias al programa provincial. Chimbas ha crecido de manera desordenada, por eso trabajamos en mejorar la calidad de vida. En muchos lugares faltan veredas y cordones, y estamos encarando un proyecto de desaparición de cunetas que exige proyectar las obras de forma diferente”, expresó.