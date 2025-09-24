Con la presencia de autoridades y vecinos, la intendenta Daniela Rodríguez inauguró este martes la flamante plaza del Barrio Conjunto 3. Ubicada en calle Necochea y Callejón De la Vega, la obra es resultado de un proyecto que buscó responder directamente a las necesidades de la comunidad.

"Con este acto de inauguración, felizmente cumplimos nuevamente con la palabra y terminamos con otra obra de esta gestión", expresó la intendenta Rodríguez. Según detalló, la remodelación fue el resultado de varias reuniones con los vecinos, quienes manifestaron sus pedidos y sugerencias para la transformación del espacio verde.

La intendenta destacó que las obras en la plaza, que solo contaba con el perímetro original entregado por el IPV, se realizaron con fondos del FODERE y mano de obra municipal. "Fue un trabajo arduo porque es una plaza grande, pero quedó preciosísima", agregó, resaltando el compromiso de los empleados municipales, quienes incluso utilizaron un tronco cortado para crear un adorno floral, embelleciendo aún más el lugar.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el martes 23 de septiembre a las 18:30 horas.