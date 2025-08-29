La Municipalidad de Chimbas anunció la reprogramación del Gran Chocolate que estaba previsto para este sábado 30 de agosto en el Parque de Chimbas. La decisión se tomó debido a las inclemencias climáticas anunciadas para el fin de semana.

Desde la Subsecretaría de Comunicación señalaron que la prioridad fue garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que cada año se sumaban a la actividad. También remarcaron que el objetivo era que la celebración se desarrollara en un ambiente seguro, alegre y familiar.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha para realizar el tradicional encuentro comunitario.