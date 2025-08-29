POR PRECAUCIÓN
Suspenden el Gran Chocolate de Chimbas por condiciones climáticas
La Municipalidad suspendió la actividad que se iba a realizar este sábado en el Parque de Chimbas y adelantó que en los próximos días confirmará la nueva fecha.
La Municipalidad de Chimbas anunció la reprogramación del Gran Chocolate que estaba previsto para este sábado 30 de agosto en el Parque de Chimbas. La decisión se tomó debido a las inclemencias climáticas anunciadas para el fin de semana.
Desde la Subsecretaría de Comunicación señalaron que la prioridad fue garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que cada año se sumaban a la actividad. También remarcaron que el objetivo era que la celebración se desarrollara en un ambiente seguro, alegre y familiar.
Las autoridades adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha para realizar el tradicional encuentro comunitario.