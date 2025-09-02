El intendente de Jáchal viajó a México, ¿cuál fue el motivo?

El intendente de Jáchal, Matías Espejo, viajó la semana pasada a Guadalajara, México, para representar al departamento en el foro internacional Hábitat Latam 2025, un espacio que reúne a ciudades latinoamericanas con el objetivo de debatir y consensuar políticas para mejorar la calidad de vida en los centros urbanos. En este encuentro, las autoridades firmaron la llamada Carta de Guadalajara 2025, un documento que establece lineamientos comunes en materia de acceso a servicios básicos, tecnologías, infraestructura y cuidado del medio ambiente.

Se trató de la segunda participación de Jáchal en este tipo de instancias, luego de haber estado presente el año pasado en la edición realizada en Chile. En esta oportunidad, solo dos ciudades argentinas fueron parte del foro: Mendoza capital, que compitió en el certamen de ciudades más sustentables, y Jáchal, que participó como invitada. La presencia en este evento fue destacada como una oportunidad para sumar experiencia y proyectar iniciativas de desarrollo urbano en la región.

En conferencia de prensa, Espejo anunció que en los próximos días convocará a la comunidad jachallera para compartir los puntos consensuados en la Carta de Guadalajara y abrir un espacio de debate ciudadano. El objetivo, según explicó, será diseñar en conjunto el modelo de ciudad que los habitantes desean para el futuro, estableciendo parámetros locales sobre calidad de vida, servicios esenciales, comunicación y tecnología, en concordancia con los compromisos asumidos en el foro.