Iglesia se prepara para seleccionar a su representante en el concurso Emprendedora del Sol, para participar de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Fanny Pernas, titular del Área de Cultura, Turismo y Deporte de Iglesia, informó que las interesadas tienen plazo para inscribirse hasta este miércoles 10 de septiembre.

En una entrevista con el periodista Javier Barrionuevo, Pernas detalló que se han esforzado para que ninguna emprendedora del departamento se quede afuera. "Hemos tratado de abarcar a todas las emprendedoras que tenemos en el departamento a través de grupos, donde les comunicamos, las llamamos por teléfono para que ninguna quede afuera. Queremos recordarles que es importante que se anoten dentro de este plazo para poder participar", precisó.

Criterios y Proceso de Inscripción

Los proyectos que se postulen serán evaluados según criterios específicos, como la sustentabilidad del negocio, la generación de empleo, la contribución al desarrollo local, y la innovación. Además, se valorará que los proyectos tengan un enfoque en la economía circular.

El proceso de inscripción es sencillo y completamente digital. Las interesadas deben ingresar a la página web de la Fiesta Nacional del Sol: www.fiestanacionalsol.com. Allí encontrarán un formulario para cargar sus datos personales y el proyecto. Es indispensable adjuntar una fotocopia del DNI y, para más detalles, pueden descargar las bases y condiciones del concurso.

Pernas instó a las emprendedoras a no dejar la inscripción para el último momento y a verificar que el proceso se haya completado correctamente. "Al momento de cargarse les debe llegar un mail de confirmación... si no les llega ese mail significa que no están cargadas", explicó, sugiriendo a las participantes que realicen un "doble chequeo" y, en caso de dudas, se contacten al número telefónico que el área ha difundido en redes sociales.

La funcionaria aseguró que ya hay varios proyectos inscritos y esperan que más mujeres se sumen en estas últimas horas para representar a Iglesia con su talento e innovación.