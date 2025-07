El departamento Iglesia amaneció este viernes sin servicio de transporte público y con una creciente preocupación por el faltante de gasoil que, ya lleva al menos 48 horas. La suspensión de la Red Tulum fue confirmada durante la noche del jueves, cuando se difundió un comunicado oficial anunciando que el servicio no funcionaría y que debía aplicarse un "plan de contingencia".

"Hoy no pasó la Red Tulum. No cumplió con su recorrido ni su frecuencia", informó el periodista Javier Barrionuevo en diálogo Canal 13 San Juan. “Desde la noche del jueves no hay gasoil en Iglesia. Fuimos al Automóvil Club Argentino, en Las Flores, y constatamos que el único faltante es gasoil. El resto de los combustibles se expenden con normalidad”, detalló.

El comunicado, difundido cerca de las 23 horas del jueves, anunciaba la reprogramación de las actividades escolares y otros servicios para después del receso invernal. La falta de combustible habría sido determinante en la suspensión del transporte, que afecta no solo a estudiantes sino también a pacientes con turnos médicos y trabajadores que dependen de los colectivos internos 601 y 602 para movilizarse.

“Queremos saber qué pasa. Si hay nafta, ¿por qué falta solamente gasoil?”, se preguntó Barrionuevo. En ese sentido, deslizó algunas hipótesis que circulan entre los vecinos: “Algunos apuntan a que el problema es la logística, que no hay personal para trasladar el combustible. El sindicato de camioneros ha denunciado en el pasado hechos de inseguridad en las rutas, y otros indican problemas en el sur del país, desde donde se distribuye el gasoil”.

El impacto de esta situación trasciende el transporte público. Según explicó el periodista, varios productores agrícolas del departamento también se vieron afectados: “Muchos necesitan gasoil para hacer funcionar la maquinaria y levantar lo poco que quedó tras las últimas heladas. Pero se encontraron con esta sorpresa”.