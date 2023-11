Iglesia quintuplica el espacio de internados con su nuevo hospital 3 veces más grande

Actualmente no pueden tener muchas personas en el hospital por el simple hecho de no contar con la capacidad, los instrumentos, la aparatología y los recursos suficientes. Esa es la actualidad de los habitantes de Iglesia con el Hospital Dr. Tomás Perón, que más que un hospital hasta entonces es una sala pequeña de atención. Pero desde el jueves, habrá un paso más que importante para los iglesianos. Es que el nuevo edificio del nosocomio está por estrenarse y cuenta con características que ahora sí se lo puede encuadrar como hospital. Quintuplicará las camas para alojar a los enfermos y la construcción es 3 veces más grande que lo que hoy cuentan para atenderse en materia de salud.

Este jueves el nuevo Hospital Perón será inaugurado con la presencia del Gobernador y ese será un paso que cambiará historia y la realidad de quienes habitan el departamento. Es que dejarán atrás los 1200 metros cuadrados que hoy tiene el Perón y pasarán a estrenar el edificio de 3500 metros cuadrados de construcción, siendo tres veces más grande.

Esa magnitud también se verá reflejada en la atención que podrá brindar. Es que actualmente cuenta con 2 habitaciones, una correspondiente para personas masculinas y otra para femeninas. Pero el nuevo nosocomio contará con 6 habitaciones dobles que estarán dotadas con camas ortopédicas que permiten regular la altura y elevación, tanto de cabecera como de los pies.

En la actualidad, el hospital es una sala de urgencias, sin embargo el nuevo contará con un shock room para emergencias y también con un sector de triage para los diagnósticos previos a la atención.

Para los casos de emergencia, ahora se suman respiradores, algo que hasta entonces no existían en el de departamento. Otros sectores y aparatología que suman son mamógrafo, ecógrafo, la especialidad de fonoaudiología, odontología, consultorios externos para pediatría, traumatología y clínico entre otros. También los pacientes podrán acceder a diagnósticos por imagen y hasta conseguir una prótesis, ya que hay un laboratorio para la elaboración de las mismas.

El nuevo Tomás Perón está dotado de grupos electrógenos para que en caso de emergencias y corte de suministro no se quede sin energía eléctrica. Por otro lado, suma un lugar exclusivo para la Farmacia y un espacio de cocina completamente equipado, para quienes pasan muchas horas en el hospital trabajando.

“Desde el inicio de mi gestión me puse con esto, se hizo la expropiación, fue una gestión permanente. La obra se ha hecho rápido porque se empezó y terminó en un periodo de gobierno”, dijo Jorge Espejo, intendente de Iglesia desde 2019, haciendo referencia a los inicios de la obra en el 2020.

“Como iglesiano esto es un sueño hecho realidad y como funcionario feliz por ser parte. Ni el iglesiano más exigente imaginaba que iba a ser tan magnífica la obra y con tanta tecnología incorporada en el equipamiento”, expresó Espejo con una voz cargada de emoción y agregó: “He nacido y me he criado en este departamento, he visto todas las falencias que tuvimos siempre por no tener una buena infraestructura pero ahora sí la tenemos a partir de la terminación de esta obra. Esperamos que funcione de la mejor manera y de solución a todas las necesidades médicas de la población”.

La obra fue financiada y concretada con fondos compuestos por un fideicomiso con fondos de Lama-Pascua y del Gobierno provincial.