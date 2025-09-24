Acuerdo en Iglesia: Espejo se comprometió a eliminar el CUM de las boletas eléctricas

Un grupo de vecinos de Iglesia, que se manifestaban por los altos costos en las tarifas de electricidad, logró un compromiso del intendente Jorge Espejo, quien aseguró que gestionará la eliminación del Cargo Único Municipal (CUM) de las boletas. La reunión, que se desarrolló en un clima de diálogo y respeto, contó también con la presencia del vicepresidente del Ente Regulador de Energía Eléctrica (EPRE), Roberto Ferraro.

Ferraro, quien acudió para aclarar las dudas de los vecinos, explicó la situación que ha llevado a las recientes subas en el servicio. Los manifestantes, por su parte, expresaron su frustración no solo por el aumento, sino también porque algunos no han podido acceder al subsidio eléctrico, que les fue retirado.

Uno de los puntos de mayor inquietud para los vecinos es que no comprenden por qué las tarifas son tan elevadas si el departamento de Iglesia genera su propia energía a través del Dique Cuesta del Viento y de paneles solares. A pesar de estar conectados a la red nacional, la comunidad considera que debería haber un beneficio tarifario más evidente.

En la reunión, los vecinos también propusieron al intendente y a los concejales avanzar en un proyecto de energía fotovoltaica. El planteamiento incluye la posibilidad de que un vecino done 100 hectáreas para la instalación de una planta de paneles solares, lo que permitiría generar energía de manera local y potencialmente reducir los costos para la población.

La jornada culminó con la promesa de las autoridades municipales de trabajar en una respuesta concreta a las demandas de los vecinos.