En Iglesia, la búsqueda de empleo para los trabajadores del departamento sumó un nuevo capítulo con la articulación entre la Oficina de Empleo municipal y el grupo de desocupados autoconvocados “Fortaleza”. El objetivo es coordinar acciones para garantizar que la mano de obra local tenga prioridad en los llamados de las empresas, principalmente vinculadas a la minería.

Joaquín Rojas, referente de la Oficina de Empleo, destacó que la iniciativa apunta a unificar criterios y evitar superposiciones que dificulten la inserción laboral: “Decidimos empezar a trabajar en coordinación, que haya una sola lista cuando una empresa lo pida. Antes la Oficina de Empleo enviaba por un lado y el grupo por otro, y eso generaba confusión. Ahora vamos a enviar una sola base de datos, depurada y conjunta”.

El Grupo Fortaleza, encabezado por Iván Espejo, reúne actualmente a más de 300 desocupados del departamento. Según Rojas, la unión con la municipalidad marca un paso importante: “Para mí en lo personal es muy importante. Me alegra muchísimo saber que ellos cuentan con el apoyo municipal y que nosotros podemos apoyarlos a ellos. El objetivo es uno solo: que la mano de obra sea 100% iglesiana”.

El funcionario señaló que ya comenzaron los primeros llamados para cubrir puestos en la alta montaña y que se espera mayor demanda en los próximos meses: “A partir de septiembre las empresas empiezan a subir más gente, tanto operarios como maquinistas, y con ello también crecen los servicios que se requieren en la mina. Por eso es fundamental que estemos preparados con una base organizada”.

El acuerdo, que contó con el acompañamiento del intendente Jorge Espejo, busca consolidar un trabajo conjunto y sostenido en el tiempo.