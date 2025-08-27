Así vivieron en Iglesia la amenaza de bomba a las escuelas agrotécnicas

La Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, ubicada a más de tres kilómetros del casco céntrico del departamento de Iglesia, debió ser evacuada de manera preventiva este miércoles por la tarde tras recibir una amenaza de bomba.

Según informó Miguel Ángel Espejo, vice director del establecimiento, el momento fue de tensión y preocupación para estudiantes, docentes y personal: “Los chicos estaban empezando a merendar y tuvimos que dejar todo para salir rápidamente. Fue un momento realmente de nerviosismo y preocupación, más allá de lo sorpresivo de la situación”, explicó.

El vice director detalló que la amenaza generó una movilización inmediata del personal. “La escuela es grande y los alumnos estaban dispersos en los distintos sectores, tanto en la parte pedagógica como en las prácticas técnicas", dijo. "Agarré el teléfono y envié un mensaje al grupo general para evacuar el edificio de inmediato. Incluso dejamos abiertos los corrales, donde estaban los animales por alimentarse”, contó Espejo.

El funcionario destacó la coordinación durante la evacuación. “Algunos profesores actuaron de manera muy valiente, ayudando a los chicos a salir, aunque la calle es estrecha y habían casi 200 alumnos. Los padres empezaron a llegar preocupados, saturando los teléfonos, pero actuamos con calma y, gracias a Dios, todo salió bien”, afirmó.

Espejo señaló que la alerta se extendió a otras escuelas técnicas de la provincia, debido a que inicialmente no se sabía cuál era el establecimiento afectado: “Nos llegó la información de que había evacuaciones en la capital y apuntaban a escuelas agrotécnicas, así que decidimos actuar rápidamente", señaló. "Fue la primera vez que enfrentamos algo así en nuestra zona, pero todo quedó bajo control y se realizaron los peritajes correspondientes”, aseguró.

El vice director también hizo hincapié en el impacto de este tipo de amenazas en la comunidad educativa: “Fue un momento muy incómodo, fuera de lo común. Los padres se preocupan y los chicos salen corriendo, algunos olvidaron pertenencias. Ojalá no se vuelva a repetir una situación así, especialmente en un edificio escolar”, agregó.

Finalmente, Espejo reflexionó sobre la frecuencia creciente de este tipo de incidentes y la importancia de la prevención: “Ya se han registrado amenazas en centros cívicos, hospitales y el Palacio de Justicia. Lo importante es mantener la calma y seguir los protocolos, para garantizar la seguridad de todos los alumnos y el personal”, concluyó.