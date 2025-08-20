Avanzó la licitación para construir un centro cultural y educativo en Iglesia

Durante este miércoles, en el programa Todos Vivos, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, habló de la apertura de sobres para avanzar en la construcción de un centro cultural y educativo en el departamento. El proyecto estará ubicado a pocos metros del edificio municipal y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

“Se presentaron cuatro empresas grandes e importantes de San Juan, así que pasamos a la segunda etapa”, señaló Espejo. Además, destacó que la obra generará empleo y movimiento económico local: “Significa mucho trabajo para los iglesianos, también una demanda de mano de obra y de compre local”.

El jefe comunal remarcó que el proyecto forma parte del Plan Estratégico San Juan 2030, elaborado con la participación de la Universidad Nacional de San Juan, la Unión Iberoamericana de Municipios, el Gobierno provincial y vecinos iglesianos. “Esto también hay que destacarlo: es un plan de desarrollo estratégico al que hoy le damos un paso importante de avance”, expresó.

El edificio contará con un auditorio para 150 personas, aulas, escenario, camarines y todas las prestaciones técnicas y de seguridad exigidas. “Es un motivo de alegría y de progreso para todos los iglesianos. Va a ser uno de los espacios más importantes del interior de la provincia”, afirmó Espejo.

Por último, el intendente aclaró que la obra no responde a intereses electorales: “No tiene ningún fin político, es cumplir con la palabra empeñada. Estoy en mi segunda gestión y no puedo volver a ser intendente, pero la idea es terminar este proyecto de la mejor manera”.