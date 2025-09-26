En un acto realizado en Iglesia, se reconoció a las mujeres emprendedoras del departamento que participaron del certamen a nivel departamental de Emprendedora del Sol, que será parte de la Fiesta Nacional del Sol, destinado a premiar proyectos que destacan por su impacto en la comunidad y su innovación.

La organización del evento resaltó la multifacética labor de las participantes, quienes combinan la gestión de sus emprendimientos con las responsabilidades del hogar y otras actividades. “Queremos felicitar a todas las postulantes por su esfuerzo y dedicación. Cada proyecto refleja el compromiso con la comunidad y el espíritu emprendedor de las mujeres iglesianas”, destacaron desde el municipio

El primer premio fue otorgado a Herminia Tello, representante de un servicio de lavandería en Iglesia, quien se destacó por la eficiencia y calidad de su emprendimiento, así como por su capacidad de gestión junto a su equipo. “Es un honor haber sido seleccionada y poder representar a nuestro departamento a nivel provincial”, expresó la emprendedora.

El segundo premio correspondió a Luli Comidas, emprendimiento familiar liderado por Lorena Poblete, especializado en panificación, repostería y servicio de viandas para empresas, con más de 13 años de experiencia. Su proyecto se distingue por la innovación en la línea de panificación congelada, que permite ofrecer productos frescos y de calidad de manera más práctica.

La Selma Poblete, madre de Lorena, presente en la ceremonia, destacó la importancia de este reconocimiento para su hija y la familia: “Es un orgullo ver cómo nuestro proyecto crece y se pone en valor, generando trabajo y oportunidades para la comunidad”.

Con estos resultados, la lavandería de Iglesia será la encargada de representar al departamento en el certamen provincial, que reunirá a emprendedoras de los 19 departamentos de San Juan. Los organizadores resaltaron que el certamen no solo premia la creatividad y el esfuerzo, sino también la capacidad de las mujeres de contribuir a la economía local y a la comunidad.