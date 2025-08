Desde Iglesia piden prudencia con la Ley de Proveedores Mineros para no contradecir el RIGI

El diputado departamental de Iglesia, Gustavo Elías Deguer, ha expresado su postura sobre la próxima Ley de Proveedores Mineros, pidiendo cautela para que esta no entre en conflicto con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En una conversación con el periodista del departamento, Javier Barrionuevo, el legislador iglesiano afirmó que, si bien apoya la actualización de la Ley de Proveedores, es crucial que el proyecto no se contradiga con el RIGI, el cual respaldó en su momento. "Tenemos como departamento los emprendimientos mineros, a los que si no les brindábamos esa garantía jurídica a los que van a invertir en la provincia, porque si no sería ilógico. El que viene a invertir necesita tener una garantía de su inversión", argumentó el legislador.

Prioridad para los trabajadores locales

Como representante de Iglesia e integrante de la Comisión de Minería, Deguer aseguró que él y su equipo están muy atentos a lo que ocurra con la nueva ley, que se espera sea enviada por el oficialismo a la Cámara de Diputados.

En este sentido, el diputado adelantó que sugerirán la inclusión de algunas ordenanzas ya vigentes en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Iglesia, buscando así fortalecer la participación local.

El legislador de Iglesia indicó que la mayor urgencia, en cuanto a proyectos mineros, es que estos prioricen la absorción de mano de obra local, fundamentalmente de los habitantes del departamento. Con esto, busca garantizar que el desarrollo minero se traduzca en beneficios directos para su comunidad.