Día del Síndrome de Down: la Escuela Especial Felipe Rojas fue epicentro de un evento a beneficio

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el departamento de Iglesia en San Juan fue escenario de una jornada organizada por la comunidad local. El evento, impulsado por Luisa Cuevas, mamá de un niño con síndrome de Down y miembro del equipo de salud del hospital Tomás Perón, tuvo como objetivo concientizar sobre esta condición y recaudar fondos para la Escuela Especial Felipe Rojas.

La actividad comenzó con una marcha que partió desde el nuevo hospital Tomás Perón y culminó en la plaza Benita Molina, donde se realizó una concentración con diversas actividades. La iniciativa contó con la participación de autoridades municipales, la jefa de la Zona Sanitaria III, Dra. Iván García, representantes de la escuela de educación especial y miembros de la comunidad.

Luisa Cuevas, compartió con Canal 13 los detalles de esta iniciativa: “Esta idea surgió desde el equipo de salud. Soy mamá de un nene con síndrome de Down y trabajamos en conjunto para hacer algo distinto, donde podamos concientizar a la gente". Además, destacó la importancia de que la sociedad se sume a estas actividades para promover la inclusión.

“Esta es la primera de muchas actividades que queremos realizar cada 21 de marzo. La idea es que crezca, que la sociedad nos acompañe más y que trabajemos juntos en la concientización”, agregó Cuevas. Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas y compartir experiencias, en un ambiente de alegría y solidaridad.

¿Por qué se conmemora el día del Síndrome de Down?

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra cada 21 de marzo para generar conciencia sobre esta condición y promover los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con síndrome de Down. La fecha, elegida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), simboliza la triplicación del cromosoma 21 (21/3), que es la causa genética de esta condición. Este día busca visibilizar las capacidades y contribuciones de las personas con síndrome de Down, así como eliminar los prejuicios y barreras que enfrentan en su vida diaria.