El departamento de Iglesia vivió este jueves una jornada complicada por los fuertes vientos que azotaron la zona desde el mediodía. Según informó el periodista local Javier Barrionuevo, las ráfagas alcanzaron más de 70 km/h en la zona de alta montaña, a la altura de la mina Veladero, mientras que en Rodeo superaron los 50 km/h.

El fenómeno climático ocasionó diversos inconvenientes: caída de árboles, ramas desprendidas en la calle principal Santo Domingo, y cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores del departamento.

“Se puede ver el temporal que hay en alta montaña, en la altura de Veladero, y aquí en los pueblos también se siente con fuerza. Hay ramas y árboles caídos en varios puntos de Iglesia”, relató Barrionuevo en comunicación móvil.

Clases y actividades suspendidas

Ante la magnitud del temporal, las autoridades resolvieron suspender todas las actividades programadas para la tarde, incluidas las clases en los establecimientos educativos.

El viento, que generó complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales, mantuvo en alerta a los vecinos y equipos de emergencia. Se espera que las ráfagas continúen durante la jornada, por lo que recomiendan extremar las precauciones al circular por calles y rutas del departamento.